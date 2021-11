Visore Apple per la realtà mista nel 2022?

Da mesi circolano indiscrezioni sui futuri dispositivi di Apple per la realtà virtuale, aumentata e mista. Il noto analista Ming-Chi Kuo ha fornito alcuni dettagli aggiornati sul visore MR che l'azienda di Cupertino dovrebbe annunciare nel quarto trimestre 2022. Non sarà però un prodotto consumer, in quanto si prevede un prezzo di circa 3.000 dollari.

Visore per la realtà mista con chip Wi-Fi 6E

Meta ha recentemente svelato i suoi piani per la creazione del metaverso. Oltre all'attuale visore per la realtà virtuale Quest 2, l'azienda guidata da Mark Zuckerberg produrrà anche un visore per la realtà mista, al momento noto come Project Cambria, che arriverà sul mercato nel corso del 2022. Anche Apple farà il suo ingresso nel settore, ma probabilmente il suo visore MR avrà un target differente (professionisti e sviluppatori) e farà concorrenza al Microsoft HoloLens 2.

In base alle indiscrezioni trapelate a febbraio, il visore di Apple dovrebbe avere due schermi con risoluzione 8K e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a numerose videocamere per il tracciamento dei movimenti e la visualizzazione degli oggetti digitali sovrapposti al mondo reale. Per offrire un'esperienza più coinvolgente è necessaria una maggiore larghezza di banda. Per questo motivo è previsto un chip Wi-Fi 6E. Dato che il visore dovrà essere collegato ad un dispositivo Apple, si deduce che gli iPhone e iPad del 2022 avranno un modulo Wi-Fi 6E.

A causa della carenza di componenti, la roadmap potrebbe subire modifiche sostanziali. Apple ha pianificato anche il lancio di smart glass (occhiali AR) nel corso del 2023.