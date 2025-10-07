 Dyson Ontrac al minimo storico, cuffie wireless galattiche da 55h
Dyson Ontrac al minimo storico, cuffie wireless galattiche da 55h

Le Dyson Ontrac sono cuffie wireless e Bluetooth con suono così speciale da sembrare ultraterreno: al minimo storico.
Dyson Ontrac al minimo storico, cuffie wireless galattiche da 55h
Le Dyson Ontrac sono cuffie wireless e Bluetooth con suono così speciale da sembrare ultraterreno: al minimo storico.

Design unico nel suo genere per le Dyson Ontrac, le cuffie wireless e Bluetooth del brand. Insomma, se le vedi in giro le riconosci a prima occhiata grazie alle loro caratteristiche estetiche. Tuttavia non sono solo originali e belle a vedersi, ma rendono anche la musica e l’audio eccellente. Indossale e mettile alla prova soprattutto ora che sono in sconto con la festa delle offerte Prime. Approfitta del minimo storico grazie al ribasso del 14% e mettile in carrello a soli 299 euro invece di 349 euro. 

Le Dyson Ontrac sono le cuffie wireless da indossare se sei alla ricerca di un’esperienza tutta personalizzabile. Sono comode e leggere perché realizzate con materiali di ultima generazione. Ad esempio l’ultra-microfibra che ricopre le imbottiture dei padiglioni e li rende ancora più morbidi e confortevoli per utilizzi anche di lunghe ore. Si connettono a qualsiasi dispositivo sfruttando il Bluetooth 5.0 e diventano immediatamente attive per offrirti un suono di elevata qualità. In confezione ti vengono forniti il cavo e la custodia protettiva nel caso ti voglia conservarle o portarle sempre con te.

Dyson Ontrac Cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore–55 ore di autonomia–Bluetooth 5.0–Ricarica rapida in 10 min–6 Hz a 21kHz–custodia protettiva e cavo–personalizzabile (Alluminio/Giallo)

Dyson Ontrac Cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore–55 ore di autonomia–Bluetooth 5.0–Ricarica rapida in 10 min–6 Hz a 21kHz–custodia protettiva e cavo–personalizzabile (Alluminio/Giallo)

299,00 499,00€ -40,08%
Ma veniamo al dunque, perché queste cuffie sono così speciali? Diciamo che fanno loro la cancellazione del rumore grazie a 8 microfoni e la tecnologia ANC che eliminano rumori fino a 40 db per lasciare spazio solo a un suono puro e immersivo. Proprio in merito a questo, è arrivata l’ora di dirti che le cuffie sono dotate di una gamma di frequenza innovativa e che si espande dai 6Hz ai 21kHz così da coprire un intervallo così ampio da rendere ogni nota unica nel suo genere. Bassi così eccellenti? Non li hai mai sentiti prima d’ora.
Usale per 55 ore quando attivi la cancellazione del rumore o di più se la disattivi. Infine, se sei di fretta, con la ricarica rapida puoi collegarle 10 minuti alla corrente per ricaricarle e ottenere 2,5 ore oppure 30 minuti per ottenere fino a 9,5 ore di autonomi aggiuntiva.

Le Dyson Ontrac sono le cuffie wireless e Bluetooth che sembrano provenire da un’altra galassia ma rendono il suono il migliore della tua. Comprale al minimo storico su Amazon con la festa delle offerte Prime e mettile in carrello a soli 299 euro invece di 349 euro. 

Dyson Ontrac Cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore–55 ore di autonomia–Bluetooth 5.0–Ricarica rapida in 10 min–6 Hz a 21kHz–custodia protettiva e cavo–personalizzabile (Alluminio/Giallo)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

Pubblicato il 7 ott 2025

Paola Carioti
7 ott 2025
