Dyson V12 Origin: subito a casa tua con questo SCONTO

Proposto dallo store ufficiale del marchio, Dyson V12 Origin è in forte sconto su eBay. Si tratta dell’aspirapolvere senza fili potente, leggero e intelligente, realizzato dal leader del mercato per rendere semplice e veloce la pulizia della casa, così da poter avere più tempo da dedicare ad altro. Un vero e proprio top di gamma con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

L’offerta sull’aspirapolvere senza fili Dyson V12 Origin

Ha in dotazione un motore da 150 AW che garantisce un’azione potente su ogni tipo di superficie, dal parquet ai tappeti. Il sistema di filtraggio cattura il 99,99% delle particelle microscopiche, mentre il design leggero lo rende perfetto anche per raggiungere gli angoli in alto e per gli interni dell’auto. Nella confezione sono inclusi la spazzola Slim Fluffy, quella multifunzione, il mini turbo con spazzola anti-groviglio, la bocchetta a lancia per gli spazi ristretti, il tubo flessibile, la spazzola delicata anti-graffio, la stazione di ricarica e il caricatore. Scopri di più nella pagina dedicata.

Ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratuita. Lo store ufficiale del marchio su eBay ha già ricevuto oltre 13.000 feedback positivi dai clienti. Lo sconto del 30% è applicato in automatico, non c’è bisogno di inserire codici promozionali.

Altri punti di forza che rendono Dyson V12 Origin un vero e proprio top di gamma tra gli aspirapolvere senza fili sono l’autonomia di 60 minuti con una sola ricarica della batteria, la capacità di catturare peli di animali e capelli senza formare grovigli e la dotazione di uno schermo LCD che mostra la modalità attiva e l’autonomia residua oltre ad avvisi dell’apparecchio e notifiche per la manutenzione. Ancora, tutto è gestito attraverso un singolo pulsante di accensione.