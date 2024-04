Dyson V8 è il sogno che diventa realtà: tuo con 100€ di SCONTO

Un’occasione unica da prendere al volo. Se nel tuo cassetto dei sogni conti un aspirapolvere ad alta potenza ed elevata tecnologia come Dyson V8 allora mettiti subito all’opera. Non perdere più tempo con il vecchio modello che hai a casa e che è pesante, scomodo ha la fora di aspirazione pari a te con una cannuccia.

Su eBay hai l’occasione di portare a casa il suddetto modello di ultima generazione a soli 299€ ossia con 100€ di sconto istantanei. Cosa fai? Aggiungilo al carrello, il venditore è Dyson in persona.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Dyson V8, l’aspirapolvere senza fili che fa sognare

È stato uno dei primi sul mercato, Dyson, ad immettere aspirapolvere senza fili. Non c’è niente di male ad ammetterlo: da un giorno all’altro hai iniziato a volerne uno dandoti un pizzico perché i prezzi non sono sempre a buona portata.

Per fortuna ci pensa eBay dove, sullo store ufficiale del produttore, trovi questa promozione che ti permette di portare a casa il tuo Dyson V8 subito subito. Design elegante, modello verticale e leggerezza suprema. Non solo lo passi per casa senza costrizioni visto che non hai fili tra i piedi, ma se hai un abitazione a più piani è anche ideale da portare su e giù le scale.

Non mancano all’appello caratteristiche come il contenitore che si svuota con un click, accessori inclusi in confezione per pulire qualunque superficie e impugnatura comodissima.

Dalla tua parte hai un motore a 15 cicloni che non teme alcun tipo di sporco, spazzola con sistema antigroviglio per capelli e peli di animali e una batteria con 40 minuti di autonomia.

Cosa aspetti? Collegati al volo su eBay dove acquisti il tuo favoloso Dyson V8 a soli 299€ con sconto del 25%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.