È il Power Bank più sottile di sempre: OGGI è tuo a MENO DI 20 EURO

Anche se sei fuori casa, finalmente potrai utilizzare per ore e ore il tuo smartphone senza paura di rimanere a corto di carica. Basterà avere con voi il Power Bank marcato INIU, oggi in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto straordinario del 31%.

Il dispositivo utilissimo e super versatile è disponibile a soli 18 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, procedendo oggi con l’ordine, avrai accesso ad un’ulteriore promozione che ti permetterà di sfruttare un coupon aggiuntivo pari al 20% di sconto. La promozione è davvero conveniente, approfittane prima che scada!

Power Bank INIU: potenza super in un corpo ultra sottile

Il Power Bank marcato INIU ti permetterà di utilizzare il tuo smartphone senza aver mai paura di rimanere a corto di energia, soprattutto durante i lunghi viaggi fuori casa.

È dotato della funzionalità di ricarica rapida 3A che, ad esempio, alimenta l’iPhone fino al 78% in solo un’ora. In più AutoFit INIU identifica e soddisfa la velocità ideale del tuo dispositivo, fornendo una doppia carica rispetto ai caricatori classici.

Il dispositivo è munito di una porta USB-C sia entrata che uscita attraverso la quale poter caricare direttamente tutti i dispositivi con quella tipologia di cavo. Anche la sicurezza è sempre garantita grazie al sistema SmartProtect a 15 strati di INIU che elimina qualsiasi anormalità fin dall’inizio. In questo modo si evita il rischio di surriscaldamento e i danni alla batteria dai tuoi dispositivi.

Il caricabatteria, inoltre, si distingue per un corpo compatto e ultra sottile da 0,5 pollici. Così facendo potrai averlo sempre con te inserendolo in borsa o semplicemente in tasca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.