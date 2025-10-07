È la Festa delle offerte Prime: riscatta subito 4 mesi di Amazon Music Unlimited

La Festa delle offerte Prime è arrivata, con tanti vantaggi: oltre a sconti e offerte, Amazon propone ben 4 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, riservati a chi non si è mai iscritto al servizio. È un’offerta a tempo limitato, valida fino al 9 ottobre e disponibile anche per chi non è iscritto ad Amazon Prime: l’unica differenza, in questo caso, è che i mesi scendono a 3.

Tutta la musica che vuoi, senza pubblicità

Con Amazon Music Unlimited, puoi scegliere tra oltre 100 milioni di brani, da riprodurre on demand, senza fastidiose interruzioni pubblicitarie e con una ottima qualità audio. Ma non c’è solo musica sulla piattaforma: troverai infatti anche tantissimi podcast sempre senza pubblicità, e un catalogo di oltre 350.000 audiolibri. Ne avrai incluso uno al mese.

Amazon Music supporta formati audio in HD, Ultra HD, Dolby Atmos e 360 Reality Audio. Non mancano le playlist curate da esperti e stazioni personalizzate, create su misura in base ai tuoi gusti. È inoltre possibile scaricare brani o playlist per l’ascolto offline. L’applicazione è compatibile con i principali sistemi operativi, nonché su dispositivi con integrazione Alexa, come Amazon Echo.

La promozione è valida fino al 9 ottobre ed è riservata a chi non si è mai iscritto in passato ad Amazon Music Unlimited e non ha usufruito del periodo di prova gratuito di 30 giorni. Al termine dei 4 mesi gratuiti (o 3 per chi non ha Prime), l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese, ma è sempre possibile annullare in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi. Approfitta della promozione online!