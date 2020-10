E' mancato Lee Kun-Hee: trasformò Samsung in un colosso

Samsung ha comunicato la dipartita di Lee Kun-Hee, colui il quale ha reso Samsung il colosso che è oggi. Il decesso sarebbe avvenuto nella capitale coreana Seoul, alla presenza dell’intera famiglia: Lee Kun-Hee aveva 78 anni ed era in stato vegetativo ormai da anni dopo aver subito un grave problema cardiaco nel 2014.

Il suo ruolo è stato del tutto fondamentale per la storia del colosso coreano. Quando Lee Kun-Hee ha ereditato il gruppo nel 1987, in mano aveva un brand di tutt’altro valore e privo di alcun ruolo sui mercati internazionali. L’espansione delle attività e la continua differenziazione ha portato l’azienda ad avere basi sempre più solide ed a conquistare progressivamente nuovi mercati, fino a diventare il leader di tv, chip e smartphone che è oggi.

Così lo ricorda il gruppo:

Il Presidente Lee è stato un vero visionario che ha trasformato Samsung da business locale ad un leader mondiale per l’innovazione e l’industria. Tutti noi in Samsung siamo grati per ogni singolo giorno condiviso con lui.