E.ON: blocca il prezzo della bolletta per 12 mesi e risparmia

I costi di luce e gas negli ultimi anni sono aumentati in modo costante. Trovare una soluzione economica a prezzi competitivi è ormai sempre più difficile. Tuttavia, nulla è ancora perduto. Per risparmiare sulle utenze, puoi affidarti all’operatore tedesco E.ON e alle sue incredibili offerte. Ancora per poche ore, E.ON ti propone E.ON LuceClick Verde, l’offerta super conveniente con bollette a partire da 44,1 € al mese e prezzo della componente energia valido 12 mesi. Il tutto è attivabile in pochi minuti direttamente online. L’azienda tedesca è inoltre molto attenta all’ambiente. Tutta la produzione dell’energia elettrica arriva infatti da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

E.ON LuceClick Verde: offerta con prezzo bloccato per 12 mesi

Ma come funziona l’offerta E.ON LuceClick Verde? In poche parole, viene effettuato una stima del valore annuo calcolando il prezzo della componente energia (attualmente a 0,1701 €/kWh), i precedenti consumi dell’utente e altri costi di gestione. Una volta trovato il prezzo, questo verrà diviso per 12 mesi e rimarrà tale per tutto l’anno (in caso di fascia monoraria). Ad esempio, un cliente domestico con consumi annui pari a 1.500 kWh, 3 kW di potenza impegnata, nell’abitazione di residenza, potrebbe avere una spesa annua di 528,7 € l’anno (imposte incluse). Dividendo per i 12 mesi, l’utente avrà un canone mensile di soli 44,05 euro. Se invece decidi di optare per la fascia bioraria, i costi potrebbero cambiare a seconda degli orari in cui si utilizza l’energia elettrica o dei giorni della settimana (la sera o il weekend è meno costoso).

Per attivare E.ON LuceClick Verde basterà soltanto compilare il form che trovi sul sito ufficiale. Una volta inseriti i dati e avviata la procedura, in caso di nuove attivazioni la fornitura verrà attivata entro 45 giorni. Se intendi invece effettuare una voltura dal tuo vecchio fornitore, il tempo di attesa sarà minore. Passa subito a E.ON e scopri la convenienza dell’energia green.

