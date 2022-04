E3 2022: non si terrà, è ufficialmente cancellato

La cosa la si era iniziata ad intuire già nelle scorse settimane, ma è stato soltanto nelle ultime ore che è diventata una certezza: l’E3 2022 è stato cancellato. Ad annunciarlo in via ufficiale sono i responsabili dell’Entertainment Software Association (ESA), mediante la pubblicazione di un apposita nota con cui, per l’appunto, informano che l’edizione 2022 dell’Electronic Entertainment Expo non si terrà né in forma fisica né digitale.

E3 2022: non si terrà nessun evento, né fisico né in digitale

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, parte del comunicato diffuso nelle scorse ore.

L’E3 tornerà nel 2023 con una vetrina rinnovata che celebrerà nuovi ed entusiasmanti videogiochi ed innovazioni del settore. […] Dedicheremo tutte le nostre energie e risorse per offrire, la prossima estate, un’esperienza E3 fisica e digitale rivitalizzata. Che sia goduto dal vivo o dai vostri dispositivi preferiti, l’evento del 2023 riunirà la comunità, i media e l’industria in un formato e in un’esperienza interattiva completamente nuovi.

Da notare che l’ESA inizialmente aveva pianificato un evento di persona, dopo aver annullato completamente quello del 2020 a causa del Covid-19 e dopo aver tenuto l’E3 solo in digitale l’anno scorso. In seguito all’annullamento dell’evento in presenza, l’ESA non si è poi sbilanciata troppo riguardo la possibilità di un evento solo digitale, pur avendo preso apparentemente in considerazione la cosa. Successivamente, il progetto è naufragato a causa della mancanza di slancio per guidare le discussioni.

L’E3, dunque, tornerà nel 2023, sia online che in presenza a Los Angeles, ma le date devono ancora essere annunciate. Nel frattempo, Geoff Keighley ha confermato il ritorno della Summer Game Fest per il mese di giugno, ma pure in questo caso non sono state ancora comunicate le date precise.