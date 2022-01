E3 2022, l'evento digitale rischia la cancellazione

Nei giorni scorsi era stata data la notizia che l'edizione 2022 dell'E3 (l'Electronic Entertainment Expo), che è uno dei principali eventi dedicati ai videogiochi, si sarebbe tenuta solo online, a causa delle difficoltà derivanti dalla pandemia da Covid-19 che continua a non dare tregua e a condizionare anche lo svolgimento di fiere e manifestazioni.

E3 2022: potrebbe essere già stato cancellato dall'ESA

Sebbene quella del digitale possa rivelarsi una buona soluzione, almeno sulla carta, in realtà la situazione non starebbe effettivamente in questo modo e l'E3 rischierebbe quindi di non andare proprio in scena quest'anno. Secondo Jeff Grubb, volto noto della stampa videoludica, l'organizzazione dell'evento digitale dell'E3 2022 sarebbe infatti un disastro e potrebbe essere già stato cancellato dall'ESA.

A detta di Grubb, molti annunci potrebbero confluire proprio nel Summer Game Fest o in eventi separati, ma non ha fornito maggiori dettagli riguardo i motivi per cui l'E3 2022 sarebbe ad un passo dal non andare in scena.

Nei giorni scorsi, inoltre, Jason Schreier di Bloomberg ha affermato che il Covid-19 non ha avuto nessun ruolo nella decisione degli organizzatori dell'E3 in presenza, ma sono stati loro stessi ad aver direttamente e volontariamente gettato la spugna.

Ricordiamo, comunque, che sono ormai anni che si discute in merito all'effettiva utilità dell'E3, tra la concorrenza di altri eventi (in primis il Summer Game Fest che lo precede) e il fatto che sempre più aziende scelgono di non partecipare alla conferenza di Los Angeles optando magari per eventi privati. Le cose, insomma, non vanno affatto bene per quella che un tempo era considerata come la fiera videoludica di maggior rilievo.