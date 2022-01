E3 2022: solo in forma virtuale causa Covid-19

La pandemia da Covid-19 continua a non dare tregua e a condizionare anche quelle che sono le più importanti fiere e manifestazioni internazionali legate al mondo tech e non. Evidente dimostrazione di ciò è stata la scelta fatta da numerose aziende che hanno preferito rinunciare alla propria partecipazione in presenza al CES 2022.

Sulla medesima falsariga, per evitare eventuali rinunce successive e soprattutto per fare in modo che il Coronavirus non metta a rischio la salute dei partecipanti, gli organizzatori dell'E3 (l'Electronic Entertainment Expo), uno dei principali eventi dedicati ai videogiochi, hanno fatto sapere che l'edizione 2022 si terrà solo in forma virtuale.

E3 2022: causa Coronavirus, anche quest'anno sarà virtuale

Riportiamo di seguito la dichiarazione rilasciata dagli organizzatori dell'E3 alla redazione di VentureBeat.

A causa dei costanti rischi per la salute relativi a Covid-19 e al suo potenziale impatto sulla sicurezza degli espositori e dei partecipanti, l'E3 2022 non si terrà in presenza. Siamo comunque entusiasti del futuro dell'E3 e non vediamo l'ora di annunciare presto nuovi dettagli.

L'evento avrà luogo in estate e considerando che la comunicazione riguardo il come verrà svolto l'E3 giunge già ad inizio anno non è assolutamente incoraggiante, in quanto suggerisce che ci vorrà ancora parecchio tempo affinché le condizioni tornino ad essere favorevoli per riportare le cose alla normalità. Chiaramente nulla può essere imputato agli organizzatori, considerando che l'evolversi della pandemia non è prevedibile e che quindi è sempre meglio agire anche solo a mero scopo precauzionale.

Ad ogni modo, gli annunci non mancheranno, così come non mancheranno altri eventi relativi al mondo dei videogame fissati in estate. Infatti, poco dopo la notizia dell'E3 2022 via streaming, Geoff Keighley ha dato conferma dell'edizione 2022 del Summer Game Fest, evento che nel 2020 colmò il vuoto della cancellazione dell'E3