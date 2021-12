CES 2022: disdette anche da AMD, OnePlus e MSI

Continua lo stillicidio di disdette da parte delle aziende, nonostante le rassicurazioni degli organizzatori. Anche AMD, OnePlus e MSI hanno comunicato che non saranno presenti al CES 2022 di Las Vegas. Molte aziende di piccole e medie dimensioni hanno confermato la partecipazione alla manifestazione, ma le Big Tech sono ormai poche (in pratica solo LG, HTC, Qualcomm, Samsung e Sony).

La diffusione della variante Omicron del COVID-19 ha costretto molti paesi ad introdurre nuovamente alcune restrizioni. Negli Stati Uniti è raddoppiato il numero di positivi in sole 24 ore e sono stati cancellati migliaia di voli, a causa dei contagi registrati tra il personale delle compagnie aeree. Nonostante ciò, la CTA (Consumer Technology Association) è convinta che l'edizione 2022 del Consumer Electronics Show si possa svolgere in presenza, seguendo un preciso protocollo sanitario.

Over 2200 companies are confirmed to participate in person at CES 2022 in Las Vegas. Our focus remains on convening the tech industry and giving those who cannot attend in person the ability to experience the magic of CES digitally.

