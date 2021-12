CES 2022: LG Display svela nuovi OLED trasparenti

Nonostante le già numerose cancellazioni, la manifestazione di Las Vegas è stata confermata dagli organizzatori. Uno dei protagonisti del CES 2022 sarà LG con numerosi prodotti consumer, tra cui l'attesa TV OLED da 42 pollici. La sussidiaria LG Display ha invece svelato quattro pannelli OLED trasparenti per uffici, negozi e altri luoghi aperti al pubblico.

OLED trasparenti al CES 2022

Gli OLED trasparenti non sono una novità per LG Display. Il produttore coreano aveva già annunciato un pannello curvo da 18 pollici (1280×810 pixel) oltre 7 anni fa. Al CES 2021 era stato invece mostrato una TV OLED con schermo motorizzato da 55 pollici. In occasione dell'edizione 2022 sono stati svelati quattro nuovi concept.

OLED Shelf è formato da due pannelli trasparenti, montati uno sull'altro, che possono essere utilizzati anche nelle abitazioni come oggetto di arredamento. È possibile visualizzare diverse informazioni, come orologio e previsioni del tempo, sfruttando la modalità Always on Display.

Lo Shopping Managing Showcase è invece un OLED trasparente montato all'interno di un telaio in legno. Questo concept è particolarmente adatto per migliorare l'esperienza di acquisto. Può essere posizionato davanti ai prodotti per metterne in risalto alcuni particolari attraverso effetti video.

Anche Show Window è indirizzato ai negozi, ma sui quattro schermi OLED trasparenti da 55 pollici è possibile visualizzare messaggi pubblicitari in vetrina.

Infine, Smart Window è uno schermo OLED trasparente che può essere utilizzato in ufficio per videoconferenze, presentazioni e altre attività lavorative (LG Display non ha pubblicato immagini).

Prima di Natale erano stati presentati display OLED curvi da 55 pollici con raggi di curvatura di 500 e 1.500 millimetri. Anche questi modelli verranno esposti al CES 2022 di Las Vegas.