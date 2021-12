CES 2022: anche Lenovo non sarà presente

Dopo l'edizione “virtuale” del 2021, la CTA (Consumer Technology Association) aveva comunicato che il CES 2022 sarà di nuovo “in presenza”. In seguito all'incremento dei contagi dovuti alla variante Omicron del COVID-19, alcuni produttori hanno già rinunciato al viaggio a Las Vegas. All'elenco si aggiunge ora anche Lenovo. Gli organizzatori hanno confermato che la manifestazione si svolgerà regolarmente.

La CTA aveva annunciato ad aprile che il CES 2022 sarebbe stato in presenza, dopo l'edizione “all-digital” del 2021. Probabilmente gli organizzatori hanno pensato (e sperato) che il COVID-19 sarebbe scomparso nel mesi successivi. Invece il virus è ancora tra noi con la variante Omicron. Nonostante il rigido protocollo sanitario (obbligo vaccinale, tampone prima della partenza e dopo l'arrivo, mascherine e altro), alcuni produttori hanno già cancellato la loro partecipazione fisica.

Le prime disdette sono arrivate da Amazon, Meta, Twitter, Pinterest, AT&T e NVIDIA. T-Mobile, uno degli sponsor della manifestazione, limiterà la presenza (il keynote del CEO è stato cancellato). All'elenco si aggiunge ora Lenovo:

CES UPDATE: After closely monitoring the current trends surrounding COVID, it is in the best interest of the health and safety of our employees, customers, partners, and our communities to suspend all on-site activity in Las Vegas.

