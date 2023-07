EA SPORTS FC 24 scende in campo: addio FIFA

Ne è passato di tempo, da quando il primo FIFA (per esteso FIFA International Soccer) ha fatto il suo debutto sulle piattaforme dell’epoca come il Super Nintendo e il Mega Drive, trent’anni per l’esattezza: è il momento di cambiare, per lasciare spazio a EA SPORTS FC 24. La nuova simulazione calcistica si mostra oggi con un primo trailer di gameplay (e l’avvio dei preordini), dando seguito al filmato condiviso nei giorni scorsi, poco più di un teaser. Ecco cosa ci aspetta quando scenderemo in campo.

Inizia una nuova era con EA SPORTS FC 24

Dopo le prime anticipazioni in merito a Erling Haaland in copertina come testimonial principale, la riproduzione fedele in-game di oltre 19.000 atleti reali dalle squadre del calcio maschile e femminile, 700 team e 30 campionati, è giunto il momento di dare uno sguardo al gioco vero e proprio.

Dunque, quali sono le novità che caratterizzeranno l’erede di FIFA? Nuove licenze per i campionati di tutto il mondo (l’intera Premier League in esclusiva e un’attenzione particolare ai tornei femminili che confluiranno in Ultimate Team), tecnologia HyperMotion V per la riproduzione realistica delle azioni in campo, un’evoluzione del motore Frostbite e Play Styles per una personalizzazione ancora più specifica di ogni atleta in base alle sue skill. Ecco il primo trailer di gameplay.

Tutto questo, nelle intenzioni di Electronic Arts, dovrebbe contribuire a unire in un unico, grande club, una comunità mondiale formata da un miliardo di fan appassionati.

Il cambio di nome non sarà dunque fine a se stesso, non sarà solo la conseguenza del mancato rinnovo della licenza con la federazione internazionale che governa lo sport più seguito al mondo. Per la software house è un nuovo inizio. Saranno il tempo e i giocatori a stabilire se le promesse saranno mantenute o meno. L’uscita di EA SPORTS FC 24 fissata per il 29 settembre, con accesso anticipato dal 22 settembre per chi effettua il preordine della Ultimate Edition.