X cambia il blocco e Bluesky guadagna utenti

Bluesky conosce molto bene l’espressione latina “mors tua vita mea“. Dopo aver sfruttato i problemi di moderazione di Threads, l’azienda guidata da Jay Graber ha subito approfittato di un altro “epic fail” di X (il secondo dopo lo scontro legale perso contro la Corte Suprema del Brasile). Il numero di utenti è aumentato di 1,2 milioni in soli due giorni.

X ha annunciato una modifica alla funzionalità di blocco. Se i post sono pubblici, gli account bloccati potranno vederli, ma non potranno mettere like, rispondere o ripubblicarli. Bluesky ha subito approfittato dell’occasione per citare il post di X sulla novità e dare il benvenuto ai nuovi utenti.

welcome, new bluesky users 🫡 https://t.co/x6v5YW0WFT https://t.co/WiMMfo0asD

Successivamente ha sottolineato che il blocco funziona veramente su Bluesky. Un account bloccato non può vedere i post. Questa campagna di marketing sulla piattaforma concorrente ha portato i suoi frutti. In soli due giorni sono arrivati altri 1,2 milioni di utenti, portando il numero totale a 12 milioni.

congratulations everyone, we have now passed 12 million people total on bluesky!!! 🦋

over 1.2M new people have joined bluesky in the last two days — welcome!! 💙🕺🪩

[image or embed]

— Bluesky (@bsky.app) 18 ottobre 2024 alle ore 19:42