X di nuovo accessibile in Brasile

Come anticipato ieri, X è nuovamente accessibile in Brasile. Il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes ha ordinato alla Anatel di adottare le misure necessarie al ripristino del servizio. Gli ISP (Internet Service Provider) hanno quindi rimosso il blocco.

Il giudice della Corte Suprema ha verificato il rispetto di tutte le condizioni e quindi ha autorizzato il ritorno online del social network. Dopo aver ricevuto la comunicazione dal giudice, l’agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) ha inviato una notifica agli ISP. L’accesso verrà ripristinato completamente nelle prossime ore. Alcuni utenti hanno confermato che X è nuovamente online in Brasile.

After 2 months without Twitter in Brazil, now that we’re back, there are still no Lorde Updates to share.

— Lorde Updates (@LordeUpdatesBR) October 9, 2024