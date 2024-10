X di nuovo online in Brasile dopo 1 mese di divieto

Dopo un periodo di blocco imposto dalle autorità brasiliane, X do Elon Musk ha finalmente ottenuto il via libera per riprendere le attività nel Paese sudamericano. Il giudice della Corte Suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, ha dichiarato che la piattaforma ha soddisfatto tutti i requisiti necessari per operare nuovamente nel paese.

X torna in Brasile, lo sblocco graduale del servizio

Nonostante il pronunciamento favorevole del giudice, il ripristino completo del servizio di X in Brasile potrebbe richiedere del tempo. L’agenzia per le telecomunicazioni del Paese, Anatel, deve infatti notificare ai 20.000 fornitori di servizi Internet presenti sul territorio nazionale la rimozione delle restrizioni, un processo che può variare a seconda dei sistemi utilizzati da ciascun operatore.

Il blocco di X in Brasile era stato imposto dal giudice de Moraes il 30 agosto, dopo che la società aveva ritirato il proprio rappresentante legale nel Paese in seguito a decisioni dei tribunali che imponevano la chiusura di alcuni account popolari. L’azienda aveva quindi deciso di capitolare di fronte alle pressioni legali, provocando il divieto di accesso alla piattaforma per tutti gli utenti brasiliani, che hanno trovato rifugio su un’altra piattaforma, quella decentralizzata di Jack Dorsey. In seguito al blocco di X, infatti, Bluesky ha accolto oltre 1 milione di nuovi utenti provenienti dal Brasile.

In realtà X doveva essere di nuovo accessibile in Brasile già da quasi due settimane, ma incredibilmente l’azienda, pur avendo pagato le multe arretrate, ha effettuato il bonifico su un conto corrente della banca sbagliata e questo incidente di percorso ha fatto ritardare il suo ritorno nel paese sudamericano.

Impegno per la libertà di parola

In seguito alla notizia del ritorno in Brasile, l’account Global Government Affairs di X ha espresso soddisfazione per la decisione, sottolineando l’importanza di garantire l’accesso alla piattaforma a decine di milioni di brasiliani. La società ha inoltre ribadito il proprio impegno a difendere la libertà di parola, entro i limiti imposti dalla legge, in tutti i Paesi in cui opera.