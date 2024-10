IT-Wallet: come aggiungere i documenti all'app IO

Mancano solo due giorni al debutto ufficiale di IT-Wallet, disponibile a partire da mercoledì 23 ottobre all’interno dell’app IO (inizialmente solo per 50.000 italiani). È la funzionalità pensata per consentire di caricare i documenti nell’applicazione, così da poterli avere sempre con sé nella loro versione digitale, con valore legale.

Documenti digitali: arriva IT-Wallet

La sezione destinata a ospitarli è Portafoglio, quella in cui oggi compaiono i metodi di pagamento come le carte di credito e gli account PayPal impiegati per i versamenti alla Pubblica Amministrazione. L’aspetto sarà quello visibile nell’immagine qui sotto. Prendiamo come riferimento l’intervista rilasciata da Gabriele Campagnano, Capo Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione dell’evento ComoLake andato in scena a Cernobbio. Le immagini sono tratte dal canale di Adnkronos su YouTube.

Come caricare i documenti nell’app IO

Per il caricamento dei documenti sarà sufficiente aprire l’app IO, accedere alla sezione Portafoglio e premere il pulsante Aggiungi al Portafoglio + mostrato nello screenshot di seguito. Da lì in poi, non bisognerà far altro che seguire le istruzioni mostrate sullo schermo.

Una volta aggiunti, saranno mostrati nell’applicazione, accompagnati dall’etichetta Versione digitale . Come anticipato, avranno valore legale, potranno dunque essere esibiti durante un controllo delle forze dell’ordine o negli uffici pubblici, a differenza di quanto avviene con una normale fotografia o scansione.

Come abbiamo scritto più volte, il codice fiscale è già presente all’interno dell’app IO. Non tutti ne sono a conoscenza, ma può tornare utile per mostrarlo all’occorrenza, ad esempio in farmacia per le detrazioni sui farmaci.

I primi documenti e le tempistiche del rilascio

I primi tre documenti che sarà possibile caricare nell’applicazione sono la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Ne seguiranno altri nel 2025, a partire dalla carta di identità.

Queste, invece, sono le fasi previste per il rilascio graduale della funzionalità.