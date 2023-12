EA SPORTS WRC per PS5: un AFFARE da non perdere (-23%)

Se sei un appassionato di rally e possiedi una PS5, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di esplorare la storia dei rally con EA SPORTS WRC. Acquistalo ora su Amazon con un super sconto del 23% e preparati a viaggiare attraverso epoche indimenticabili del mondo delle corse automobilistiche. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 38,49 euro, anziché 49,99 euro.

EA SPORTS WRC per PS5: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con la modalità Creazione, progetta la tua auto da rally dei sogni e immergiti in un’esperienza di guida unica. Personalizza ogni aspetto, dalle prestazioni al design, e goditi la libertà di guidare un veicolo creato su misura per te. Affronta poi le sfide dei rally su superfici diverse, grazie al migliorato sistema di guida dinamica sviluppato da Codemasters.

La modalità Momenti ti permette di rivivere eventi recenti, momenti salienti del mondo reale e di fare un viaggio attraverso la storia dei rally. Guida epiche auto del WRC, WRC2 e Junior WRC, ricostruite autenticamente per offrirti un’esperienza di guida avvincente e fedele alla realtà.

Sfida gli elementi su terra, neve e asfalto, vivendo momenti di pura euforia alla ricerca della corsa perfetta. Con 70 veicoli storici fedelmente ricreati, EA SPORTS WRC ti consente di metterti alla prova al volante di auto leggendarie, portandoti indietro nel tempo attraverso la storia dei rally.

EA SPORTS WRC per PS5 offre l'opportunità di scoprire la storia dei rally e vivere un'esperienza di gioco avvincente e appassionante.

