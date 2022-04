Earth Day: Amazon annuncia un parco solare da 500 MW

Oggi è la Giornata mondiale della Terra. Amazon ha colto l’occasione per annunciare investimenti in 37 progetti di energia rinnovabile in tutto il mondo che rappresentano un ulteriore progresso verso l’obiettivo prefissato, ovvero l’utilizzo del 100% di fonti rinnovabili per le sue attività entro il 2025, cinque anni prima del target originale. L’azienda di Seattle ha realizzato in Texas un parco solare da 500 MW.

Nuovi investimenti per 3,5 GW di energia pulita

I 37 nuovi progetti aggiungono altri 3,5 GW al portafoglio di energia rinnovabile di Amazon. Finora sono stati avviati 310 progetti in 19 paesi per un totale di 15,7 GW. L’azienda di Seattle si conferma quindi il maggiore acquirente di energia rinnovabile del mondo, grazie alla quale riuscirà a raggiungere l’obiettivo “net-zero carbon” entro il 2040, dieci anni prima della data prevista dall’accordo di Parigi.

I 37 nuovi progetti sono stati avviati in otto paesi (Stati Uniti, Spagna, Francia, Australia, Canada, India, Giappone e Emirati Arabi Uniti). Ci sono 26 parchi solari, 3 parchi eolici e 8 impianti fotovoltaici installati sui tetti di varie aziende. La maggioranza di essi (23) si trovano negli Stati Uniti. In Texas è stato realizzato un parco solare di 500 MW, il più grande di Amazon in termini di capacità.

Il più grande tra gli impianti fotovoltaici è stato realizzato a Dubai e genera 2,7 MW. Tutti i progetti sono mostrati sulla mappa interattiva. L’azienda continua inoltre ad investire nei progetti abbinati allo storage di energia solare che consentono di avere energia nelle ore serali o nei periodi di maggiore domanda. Quelli più recenti sono stati avviati in Arizona e California.