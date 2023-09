eBay: con questo coupon risparmi fino a 200 euro sugli smartphone ricondizionati

Da oggi e fino alle 23:59 del 30 settembre su eBay c’è la possibilità di risparmiare fino a 200 euro nell’acquisto degli smartphone ricondizionati che aderiscono alla promo. Per sfruttare l’offerta, collegati alla pagina dedicata alla promozione da qui, seleziona il telefono ricondizionato che desideri acquistare e quando sei nella pagina di check-out inserisci il codice SMARTPHONEREFURB: in automatico otterrai uno sconto del 10%, fino a un massimo di 100 euro. Puoi usare il coupon 2 volte, quindi lo sconto massimo è di 200 euro.

Nuova promo eBay sugli smartphone ricondizionati: usa questo codice per risparmiare subito il 10%

Alla nuova promozione di eBay partecipano i telefoni dei migliori brand del settore, Apple e Samsung inclusi. E proprio sugli iPhone si concentrano alcune delle migliori offerte:

*Ai prezzi qui sopra va sottratto il 10% di sconto. Se sei interessato all’acquisto di un iPhone ricondizionato, vai alla pagina dedicata.

Ci sono anche tantissimi smartphone ricondizionati Samsung. Ecco alcune delle migliori offerte al momento disponibili:

*Vale lo stesso discorso di prima: ai prezzi qui sopra va sottratto il 10% offerto dal coupon omaggio di eBay. In questa pagina trovi invece tutti gli smartphone ricondizionati Samsung con cui puoi risparmiare col codice sconto.

La spesa minima per poter usare il coupon SMARTPHONEREFURB è pari a 15 euro. Ti ricordiamo che puoi usare fino a 2 coupon, per uno sconto massimo quindi di 200 euro (100 euro per ogni coupon utilizzato). La promo terminerà alle 23:59 del prossimo 30 settembre, approfitta subito del codice omaggio prima che finisca la disponibilità dei migliori smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.