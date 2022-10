Pneumatici: risparmia il 15% con questo coupon eBay

Abbiamo ufficialmente messo un piede nella stagione autunnale. È il periodo dell’anno in cui entra in vigore la legge sulle gomme invernali (dal 15 novembre al 15 aprile). Per non farsi trovare impreparati all’appuntamento, scongiurando così qualsiasi pericolo e il rischio di ricevere una multa, è possibile approfittare di un nuovo coupon eBay che offre il 15% di sconto su pneumatici e non solo. Si risparmia e si viaggia in tutta sicurezza.

eBay: il coupon per risparmiare il 15% sui pneumatici

La promozione permette di scegliere tra i migliori marchi del mercato: ci sono Pirelli, Michelin, Goodyear, Yokohama e Imperial solo per fare alcuni esempi. L’offerta include inoltre il servizio di installazione presso officine autorizzate distribuite in tutta Italia (consulta tutti i dettagli).

Il codice del coupon da inserire alla conferma dell’ordine è PNEU15. La riduzione di prezzo sarà così applicata in automatico prima di eseguire la transazione.

L’iniziativa non interessa solo gli pneumatici per auto, ma anche i cerchi e i ricambi ruota. Il -15% è infatti relativo anche alle gomme moto, alle catene da neve, ai cerchioni, al ruotino di scorta, ai bulloni, ai misuratori di pressione e ai distanziali.

Tutto ciò che bisogna fare è recarsi nell’apposita sezione e selezionare i pneumatici o gli accessori adatti al proprio veicolo. Come già scritto, il codice PNEU15 va inserito alla conferma dell’ordine. Infine, ricordiamo che il pagamento può essere effettuato tramite account PayPal oppure, a scelta, con una carta di credito o di debito.

Lo sconto massimo ottenibile per ogni singolo utilizzo è pari a 100 euro (fino a due utilizzi per ogni utente). La spesa minima necessaria per poter approfittare della promozione è 15 euro. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

