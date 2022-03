eBay da PAURA: friggitrice ad aria e non solo questo gioiellino Xiaomi

Definire questo elettrodomestico una semplice friggitrice ad aria è praticamente irrisorio perché Xiaomi è riuscita a dare vita a un prodotto che utilizzi praticamente per mille scopi diversi rimanendo sempre entusiasta.

Già in promozione, eBay ti regala una gioia in più visto che se la aggiungi al carrello e inserisci il codice “PRIMAVERA22” finisci col pagarla soltanto 76,49€ concludendo un vero e proprio affare senza precedenti.

Pensa che non devi neanche preoccuparti delle spedizioni dato che sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano.

Friggitrice ad aria Xiaomi: capace di cucinare come uno chef

Se in tutti questi mesi sei rimasto sempre più colpito dalle friggitrice ad aria, finalmente arrivata l’occasione di farne una tua. Contro te però, con una spesa minima, hai la possibilità di portarti a casa questo gioiellino firmato Xiaomi che è capace di cucinare come un vero chef senza che tu debba fare granché.

Non sporca, non emette odori e rende ogni tua pietanza un piatto degno di nota. Con un cestello da 3,5 l ti permette di cucinare per più persone con temperature regolabili e totalmente personalizzabili.

Come ti dicevo prima, questo prodottino è totalmente Smart perché non solo può essere gestito mediante l’applicazione sul tuo smartphone che ti aiuta anche a scegliere le impostazioni più giuste ma funziona anche come 5 elettrodomestici diversi uniti soltanto in uno. In modo particolare può:

Decongelare i tuoi alimenti

i tuoi alimenti Friggere senza ausilio di olio

senza ausilio di olio Replicare la cottura al forno

Disidratare la tua frutta

la tua frutta Diventare una yogurtiera.

Ci sarebbe davvero tanto altro da dire su questa friggitrice ad aria Xiaomi, ma per una volta ti lascio la possibilità di scoprire da te quanto sia favolosa.

Io ti rammento soltanto che è in promozione su eBay dove aggiungendo il codice sconto “PRIMAVERA22” te la porti a casa spendendo solo €76,49.

