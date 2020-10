Si stanno moltiplicando in questi minuti le segnalazioni relative al down di eBay: la piattaforma risulta per molti irraggiungibile oppure accessibile a singhiozzo. Dai profili ufficiali sui social non si hanno notizie di interventi in corso né di anomalie.

eBay irraggiungibile: problemi al portale

Facciamo riferimento come sempre in questi casi a Downdetector per monitorare la situazione. Il grafico mostra un picco di feedback dalle 11:00 di questa mattina in poi. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo il marketplace risulta effettivamente inaccessibile.

Aggiornamento: la situazione sembra essere rientrata, eBay è di nuovo raggiungibile come testimonia il decremento nel numero delle segnalazioni registrate.