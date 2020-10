Per chi necessita di una scheda video da aggiungere al proprio PC per sollevare la CPU dalle operazioni più pesanti durante la riproduzione dei contenuti multimediali, la loro elaborazione o il gaming, il modello MSI GeForce GT710 può rappresentare una buona scelta soprattutto in considerazione della sua economicità: oggi è proposta su eBay al prezzo di 44,99 euro.

Offerte GPU su eBay: la scheda GeForce GT710 di MSI

Certo, le prestazioni non sono quelle di una RTX di ultima generazione, ma integra 2 GB di memoria dedicata e garantisce il supporto all’output con risoluzione 4K. L’interfaccia di connessione è PCI Express 2.0, non manca la compatibilità con DirectX 12 e OpenGL 4.5. Tre le porte dedicate alla connessione a monitor o display esterni: DVI-D, HDMI 1.4 e VGA.

Una buona opzione per l’upgrade del PC, da tenere in considerazione per il prezzo di soli 44,99 euro. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 120.000 feedback ottenuti dagli altri clienti di eBay.