Podcaster si diventa: ecco un microfono in occasione

Il podcast è una delle nuove importanti modalità per raccontare una storia, trasmettere una lezione, comunicare un brand o farcire un prodotto editoriale. Podcaster non ci si improvvisa: servono ritmo, qualità, montaggio, strategia. Ma serve, anzitutto, una tecnologia elementare per poter ottenere registrazioni all’altezza. 39,31 euro possono bastare? Per cominciare, possono assolutamente bastare.

Podcaster, da dove cominciare

Importante è infatti affidarsi a microfoni con specifiche caratteristiche: si può arrivare a spendere cifre anche molto elevate, perché sui microfoni la qualità può arrivare a livelli di eccellenza richiedendo investimenti non certo trascurabili. Al tempo stesso per cominciare non serve necessariamente partire dai top di gamma, né mettere subito a bilancio esosi investimenti in strumentazioni che poi dovrebbero fare i conti con altri colli di bottiglia: il necessario apprendimento in tecniche narrative, software di montaggio, colonne sonore o altro ancora.

Per cominciare, insomma, serve qualcosa di questo tipo:

[…] dotato di un diaframma largo 16 mm, ampia risposta in frequenza (da 20 Hz a 20 KHz) e chipset audio professionale, il microfono USB VeGue offre una combinazione perfetta di chiarezza, calore, gamma dinamica estesa e capacità SPL elevata. La capsula a condensatore cardioide consente a questo microfono USB di catturare un suono incontaminato e preciso. Con cotone insonorizzato incorporato, taglierà la maggior parte dei rumori inutili e restituirà il suono più reale per te.

VeGue propone solo per oggi in offerta il proprio kit con microfono condensatore cardioide dotato di braccio di estensione per poterne ottimizzare il posizionamento in qualsiasi postazione: 27% lo sconto previsto, abbassando il costo di 54,99 a 39,91 euro.