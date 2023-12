EBAY IMPAZZISCE: sconto del 70% per questo Realme C55!

Il Realme C55, l’ultimo gioiello della serie C di Realme, si distingue per la sua straordinaria fotocamera da 64 MP, che ospita il sensore più grande nel suo segmento. Questa fotocamera non solo offre una risoluzione quattro volte superiore rispetto ai sensori da 12 MP, ma è dotata di funzioni avanzate per catturare immagini e video di alta qualità in qualsiasi condizione di illuminazione.

Grazie al sensore da 64 MP, le immagini catturate con il Realme C55 si distinguono per la loro nitidezza, ricchezza di dettagli e vividezza dei colori. La modalità notturna, alimentata da un algoritmo intelligente, si impegna a ridurre il rumore e migliorare la luminosità nelle foto scattate in ambienti poco illuminati, garantendo risultati sorprendenti anche al buio. La modalità ritratto di questo smartphone sfrutta l’intelligenza artificiale per sfocare artisticamente lo sfondo delle immagini, ottenendo così un effetto professionale perfetto per ritratti di persone, animali o oggetti.

Per quanto riguarda la durata della batteria, il Realme C55 non delude, grazie alla sua potente batteria da 5000 mAh, che garantisce un’autonomia che copre l’intera giornata. Inoltre, lo smartphone è spinto dal processore MediaTek Helio G85, garanzia di prestazioni fluide e reattive. Oltre alle sue caratteristiche hardware di fascia davvero alta, il Realme C55 vanta un design elegante e moderno con un corpo sottile di soli 7,89 mm.