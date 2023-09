eBay: informazioni sui prodotti generati con l'IA

eBay ha annunciato la disponibilità di un tool che permette ai venditori di generare le informazioni sui prodotti con l’intelligenza artificiale. La funzionalità, denominata Magical Listing, estrapola i dati dalle immagini. È inizialmente accessibile tramite app per iOS, ma arriverà anche su Android nelle prossime settimane.

Informazioni ricavate dalle immagini

Dal mese di maggio, i venditori statunitensi possono sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per creare le descrizioni dei prodotti sulla base dei contenuti già disponibili sul web. Vista l’ottima accoglienza da parte degli utenti, eBay ha aggiornato l’infrastruttura IA integrando le tecnologie di OpenAI nel marketplace per migliorare la funzionalità.

La nuova versione del tool Magical Listing permette ai venditori di velocizzare la creazione della pagina dei prodotti. Il primo passo è scattare una foto del prodotto con lo smartphone. Dopo aver caricato l’immagine con l’app per iOS, l’intelligenza artificiale genera automaticamente tutti i dettagli: titolo, descrizione, categoria, sotto-categoria e data di lancio. Il tool suggerisce anche il prezzo e i costi di spedizione.

Il tool consente quindi di velocizzare le attività ripetitive. Tuttavia molti venditori non sono soddisfatti della qualità finale. In alcuni casi, l’intelligenza artificiale genera descrizioni completamente sbagliate. In altri casi, la descrizione è ripetitiva e troppo lunga. Occorre quindi modificarle manualmente, rendendo inutile il tool.

Un simile tool dovrebbe essere introdotto anche da Amazon, ma userà un elenco di keyword invece delle immagini. Al momento, l’intelligenza artificiale viene usata solo per generare un riassunto delle recensioni.