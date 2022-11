eBay, Regali in anticipo: ecco lo sconto del 15%

Mancano ormai meno di due mesi al Natale e, chi vuol portarsi avanti con gli acquisti in vista delle festività, lo può fare da oggi approfittando della nuova promozione messa in campo da eBay: si chiama Regali in anticipo e il nome è tutto un programma. Inserendo un semplice codice è possibile ottenere il 15% di sconto su tanti prodotti, anche quelli già in offerta.

15% di sconto su eBay con il coupon REGALI22

Grazie al coupon REGALI22 (è sufficiente digitarlo alla conferma dell’ordine) si può iniziare a pensare a cosa far trovare sotto l’albero, risparmiando. Qualche esempio? Il bundle PS5+FIFA23, un iPhone 14 oppure l’asciugatrice Beko A++ da 8 Kg. Scopri tutti gli articoli nella pagina dedicata.

C’è un’intera sezione per gli appassionati di gaming (con il nuovo sparatutto Call of Duty: Modern Warfare 2) quella per i giocattoli e molto altro ancora.

Il regolamento del coupon (è sufficiente inserire il codice REGALI22 alla conferma dell’ordine) prevede una spesa minima pari a 15 euro per ogni utilizzo e un numero massimo di quattro sconti applicabili per ogni account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.