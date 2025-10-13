 eBay sta regalando le Cialde Caffè Borbone ESE a soli 0,16€
eBay sta letteralmente regalando le Cialde Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa, le più amate di sempre, a soli 0,16€ a unità: approfittane.
eBay sta letteralmente regalando le Cialde Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa, le più amate di sempre, a soli 0,16€ a unità: approfittane.

Oggi devi essere veloce se vuoi approfittare di un regalo che eBay sta facendo sul suo store. Infatti, proprio adesso le Cialde Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa sono in offerta a soli 0,16 centesimi l’una. Si tratta di un vero e proprio regalo. Acquistale immediatamente prima che finiscano. Tutti le stanno comprando senza sosta.

Infatti, in pochissimo tempo hanno raggiunto le 8800 vendite. Quindi è meglio sbrigarsi perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Con Miscela Rossa hai una vera bomba di energia per iniziare la giornata senza limiti. Il gusto potente e l’aroma intenso rendono il loro espresso ricco al palato.

Ogni sorso è un’esperienza sincera che arriva dall’antica tradizione del caffè napoletano. In questo modo non rinunci al buon espresso cremoso anche a casa. Ogni cialda assicura lo stesso risultato e scarto zero. Così il tuo espresso napoletano è sempre pronto in pochi secondi nella tua tazza dalla tua macchina ESE.

Cialde Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa: tanti vantaggi in un unico acquisto

Con eBay le Cialde Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa ti offrono tanti vantaggi in un unico acquisto. Prima di tutto il prezzo. Oggi sono tue a soli 0,16 centesimi a cialda. Un prezzo incredibilmente vantaggioso, che non trovi da nessun’altra parta. Inoltre, hai inclusa anche la consegna gratuita. Quindi si tratta di un prezzo di acquisto pulito al quale non devi aggiungere nulla.

46,75 60,17€ -22%
Ogni confezione contiene una sola cialda così si conserva perfettamente, offrendo la stessa freschezza del chicco appena macinato al bar. Inoltre, le cialde sono 100% compostabili e il loro incarto 100% riciclabile. Potrai goderti un caffè con gusto sapendo che non fa male all’ambiente. Un’ottima notizia vero? Queste cialde sono perfette anche per i vegani.

Cosa stai aspettando? Approfitta adesso dell’offerta eBay. Ordina le Cialde Borbone Miscela Rossa ESE a soli 0,16 centesimi l’una.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
13 ott 2025
