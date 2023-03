eBook: sconti sui Kindle e tre mesi di Unlimited gratis

La parentesi dedicata alle Offerte di Primavera su Amazon si è conclusa, ma l’e-commerce continua a proporre sconti e promozioni in ogni categoria di prodotto: qui ci concentriamo su quelli che interessano gli eBook reader della gamma Kindle, segnalando quattro occasioni da cogliere al volo. Si tratta di modelli con caratteristiche e prezzi differenti, dal lettore più classico ed economico al modello evoluto che permette anche di prendere appunti e scrivere a mano libera.

Kindle Paperwhite (8 GB) a -29%

Partiamo dal Kindle Paperwhite con 8 GB, schermo da 6,8 pollici e tonalità della luce regolabile per un’esperienza senza compromessi anche negli ambienti bui. Tra i punti di forza segnaliamo l’autonomia fino a 10 settimane e lo schermo antiriflesso da 300 ppi. Oggi può essere tuo al prezzo di 99,99 euro invece di 139,99 euro, con uno sconto del 29% sul listino.

Kindle (2022) a -15%

Il più economico della linea, Kindle in versione 2022 è anche il più leggero e compatto del catalogo. Dispone di un pannello da 6 pollici (300 ppi) che replica la carta stampata per immagini e testi nitidi. Non manca nemmeno la luce frontale regolabile e il supporto alla modalità scura per non affaticare gli occhi. È in offerta al prezzo di 84,99 euro invece di 99,99 euro, con uno sconto del 15% sul listino.

Kindle Oasis a -14%

Resistente all’acqua grazie alla certificazione IPX8, Kindle Oasis integra un display da 7 pollici (300 ppi) con tonalità della luce regolabile da bianco ad ambra. Sul lato sono presenti comodi pulsanti per cambiare pagina. Lo puoi comprare al prezzo di 214,99 euro invece di 249,99 euro, con uno sconto del 14% sul listino.

Kindle Scribe a -14%

Chiudiamo con il top di gamma: Kindle Scribe, l’unico della linea che permette anche di scrivere e prendere appunti a mano libera sullo schermo da 10,2 pollici (300 ppi), grazie alla penna in dotazione. La luce con tonalità regolabile rende l’esperienza confortevole in ogni situazione. Oggi Amazon lo propone al prezzo di 319,99 euro invece di 369,99 euro, con uno sconto del 14% sul listino.

Non è tutto: acquistando un eBook reader della serie Kindle ed effettuando l’iscrizione al servizio Kindle Unlimited con oltre un milione di libri in formato digitale è possibile ricevere tre mesi di abbonamento gratis. Tutti i dettagli della promozione sono consultabili nella pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.