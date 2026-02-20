eCampus multata dal Garante Privacy per il riconoscimento facciale

Un comunicato del Garante Privacy rende noto che a fine gennaio l’autorità ha sanzionato l’Università eCampus per aver utilizzato un sistema di riconoscimento facciale nell’ambito delle attività didattiche. Più nel dettaglio, l’ateneo è ritenuto responsabile di aver trattato in modo illecito i dati biometrici dei partecipanti ai corsi online di abilitazione all’insegnamento.

Riconoscimento facciale: sanzione per eCampus

La tecnologia è stata impiegata per verificare l’identità e la presenza di chi ha frequentato le lezioni. Lo si è fatto senza una base giuridica idonea . Per questa pratica sono previste garanzie rafforzate , anche e soprattutto considerando la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi e meno invasivi. Insomma, lo si può fare in altro modo.

Sempre il Garante ha accertato che l’Università eCampus non ha svolto una valutazione di impatto sulla protezione dei dati prima di attivare il sistema di riconoscimento facciale, come invece richiesto. Per questo è stata comminata una sanzione di 50.000 euro.

Un altro dettaglio importante è quello relativo all’elevato numero dei partecipanti interessati: più di 450 per ogni lezione. L’ateneo ha continuato a farlo anche dopo l’avvio dell’istruttoria, apportando alcune modifiche correttive, comunque non ritenute sufficienti, fino a rinunciare definitivamente alla tecnologia. L’importo contenuto della multa è dettato anche dalla collaborazione dimostrata.

No alle body cam per la polizia locale

Nello stesso comunicato, il Garante comunica di aver dato parere negativo all’utilizzo delle body cam da parte della polizia locale. Il caso riguarda nello specifico quella del comune di Pescara, ma può essere considerato un precedente per altre situazioni analoghe. Il motivo è da ricercare non tanto nella natura dei dispositivi, quanto nella possibilità che le informazioni acquisite (immagini, registrazioni) possano essere trasferite verso paesi extra Ue se i modelli sono venduti da aziende con sede fuori dal vecchio continente. Un altro problema emerso è legato alla presenza di una scheda SIM per la quale non sono state fornite spiegazioni.