Scopri Massima Tranquillità: l'app che blocca le chiamate spam con l'AI

Tra le minacce più pericolose e insidiose di questi tempi ci sono le chiamate spam che potrebbero rubare dati e denaro in un attimo, ma a loro adesso ci pensa Massima Tranquillità. Si tratta di un’app per dispositivi iOS e Android che promette non solo di bloccare telemarketing aggressivo, spoofing e numeri sospetti, ma di offrire una protezione completa e sempre attiva con un sistema di difesa con AI integrato al tuo smartphone.

Nonostante i filtri anti-spoofing di AGCOM stiano combattendo a spada tratta il fenomeno dello spoofing, ovvero numeri di telefono camuffati, sembra proprio che questa app completi la protezione che molti utenti aspettavano. A differenza di Truecaller, l’applicazione che basa il blocco delle chiamate spam sulle segnalazioni della community, Massima Tranquillità lavora con un motore AI.

In pratica, tramite un processo automatico e trasparente che lavora in background, Massima Tranquillità è in grado di garantire la “massima tranquillità” all’utente. Infatti, quando arriva una chiamata da un numero sconosciuto avvia subito un’analisi istantanea, sfruttando un motore di intelligenza artificiale proprietario, che la verifica. Tramite un sistema di scoring l’AI individua spam, truffe e chiamate indesiderate.

Con Massima Tranquillità blocchi automaticamente le chiamate indesiderate e proteggi il tuo smartphone da telemarketing aggressivo, spoofing e numeri sospetti. Protezione intelligente con AI, attiva 24/7 e senza fare nulla.

In un istante Massima Tranquillità blocca o segnala la chiamata per proteggere l’utente e informarlo circa il potenziale pericolo. Un valido aiuto e supporto in 4 passaggi che rendono la vita di chiunque più facile contro le chiamate spam, le truffe telefoniche, lo spoofing telefonico e il telemarketing aggressivo.

Come scaricare Massima Tranquillità, l’app che blocca le chiamate spam con AI

Puoi scaricare Massima Tranquillità, l’app che blocca le chiamate spam con intelligenza artificiale, direttamente dall’Apple App Store o dal Google Play Store. Il suo sistema include: