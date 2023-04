Ecco il nuovo myPOS Go 2: leggero e compatto, in sconto a soli 19€

Prima c’era myPOS Go, uno tra i terminali più venduti in Italia. Ora è tempo per una versione rinnovata, dal look essenziale ma prestazioni sempre affidabili: parliamo di myPOS Go 2, il nuovo terminale lanciato dall’azienda myPOS. Veste nuova, dimensioni contenute, nuove funzionalità, sempre a canone mensile azzerato, carta business e conto aziendale gratuiti: il nuovo POS è disponibile al prezzo scontato di soli 19 euro (una tantum) anziché 39. Si tratta di una promozione a tempo limitato, riservata ai nuovi acquirenti: approfittane, prima che sia troppo tardi.

myPOS Go 2: ecco cosa cambia

Design moderno ed elegante, tastiera comoda e resistente, funzionalità di pagamento potenti: il nuovo myPOS Go 2 è la scelta perfetta, grazie anche alle dimensioni compatte – più piccolo della maggior parte degli smartphone moderni – che lo rendono estremamente leggero e facile da trasportare ovunque tu vada, senza sacrificarne la potenza o la sicurezza delle tue transazioni.

Dando un’occhiata ai vantaggi, myPOS Go 2 offre una scheda SIM dati integrata con connettività 3G/4G gratuita per accettare pagamenti ovunque, senza costi aggiuntivi e senza doversi collegare a un telefono. Inoltre, il terminale accetta tutti i metodi di pagamento, dal Contactless al Chip&PIN fino alla banda magnetica. Le ricevute sono inviate digitalmente via e-mail oppure SMS direttamente dal terminale, mentre se ad utilizzare il POS sono più persone, è possibile tenere traccia delle prestazioni individuali di ogni membro dello staff.

Ogni titolare myPOS riceve una carta Business VISA gratuita per accesso ai fondi, che vengono accreditati istantaneamente e senza costi extra, e un conto aziendale sempre gratuito con IBAN dedicato in 14 valute. Potrai anche tenere sotto controllo ogni aspetto della tua attività attraverso l’applicazione gratuita myPOS. Come il suo predecessore, anche questo nuovo terminale garantisce canone zero per sempre e nessun contratto vincolante. Gli unici costi da sostenere sono quelli d’acquisto e una commissione per transazione fissa a 1.20% + 0.05 euro.

Inizia a usare myPOS Go 2 in pochi step

Tre semplici passi ti separano dalla tua nuova avventura con myPOS Go 2. Innanzitutto dovrai acquistare il terminale dal negozio online, a un prezzo scontato per un periodo limitato di soli 19 euro anziché 39. Lo riceverai in soli tre giorni lavorativi, direttamente a casa tua. Dopodiché dovrai aprire un conto myPOS: in meno di cinque minuti, il team myPOS ti aiuterà ad essere operativo fin da subito. Verificato il conto aziendale, potrai iniziare ad accettare pagamenti sia in negozio che online e vedere i tuoi incassi accreditati istantaneamente.

