Ecco l'unica vera offerta imperdibile del Prime Day 2022

Si dica quel che si dica, si pensi quel che si pensi, si desideri quel che si desideri: sul podio del Prime Day alla fin fine ci finisce sempre e comunque la Scottonelle, brand ormai assodato per gli appuntamenti con gli sconti Amazon. Anche quest’anno la carta igienica più famosa del Web scende l’asso in occasione del Prime Day promettendo carezze a lunga durata attraverso 84 rotoli e uno sconto del 37%.

L’unica tecnologia che fa capolino tra i più venduti del Prime Day è solitamente quella made in Amazon, premiando il mondo Alexa e lasciando per il resto spazio a caffè, accessori per la casa e – appunto – carta igienica.

27,99 euro in tutto, 84 rotoli, 0,33 euro per rotolo. Chi sottoscrive l’abbonamento si garantisce lo stesso prezzo con uno sconto ulteriore del 5%, il che significa avere minori necessità in termini di spazio di deposito e maggior risparmio nel lungo periodo. L’offerta è riservata agli utenti Prime, i quali godono altresì di spedizione immediata e gratuita.

Qualunque cosa tu voglia acquistare su Amazon approfittando del Prime Day, la Scottonelle è appuntamento fisso per molti. Ci vuole regolarità, del resto.

