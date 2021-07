Ecco perché sul tavolo dovresti sempre avere una BIC

50 biro BIC su Amazon ti costano 10,99 euro grazie ad uno sconto del 31%. Sai perché dovresti comprarle e tenerle di fronte a te sulla scrivania, a prescindere dal fatto che tu ne abbia immediato bisogno o meno? Perché in una sola, semplice BIC c'è tutto quel che un oggetto dovrebbe avere per motivarti durante la tua giornata di lavoro. In una sola, singola, penna BIC ci sono tutti gli ingredienti di cui un imprenditore dovrebbe nutrirsi durante la propria giornata. Se non conosci ancora la storia delle penne BIC e delle penne a sfera, del loro padre Marcel Bich e del loro originale inventore Làszlò Birò, cercala.

Ascoltala. Leggila. E se hai a disposizione una penna BIC, prendi appunti. Perché dentro c'è davvero tutto quel che una grande storia dovrebbe contenere.

Tutto quel che significa una BIC

Dentro c'è l'incredibile intelligente curiosità di Làszlò Birò e del fratello György; c'è tutta la tenacia di una fase di R&D lunga anni; c'è l'Eureka della scoperta, c'è il sogno dell'investimento e c'è il dramma del fallimento. Ma c'è anche la rivalsa, c'è il viaggio di formazione, c'è una seconda occasione, c'è il passaggio di mano dei brevetti, c'è la capacità di mettere in un progetto tutto sé stessi e poi c'è il colpo di genio che abbatte il costo e trasforma le BIC in quel che sono oggi. C'è il marketing legato al nome, c'è l'espansione agli accendini, c'è un logo imperituro. C'è la guerra, c'è la fuga, c'è il coraggio. C'è tutto.

In ogni singola BIC c'è una storia che riassume l'epopea ideale dell'imprenditoria, con ostacoli a ripetizione e vittorie incredibili. Ma c'è anche tanta, tantissima, innovazione. Innovazione come soluzione percorribile di problemi complessi, ma anche imprenditoria come adozione ideale di risorse per portare sul mercato un prodotto dall'ideale equilibrio tra qualità e prezzo. Nelle BIC è riassunta una rivoluzione che vive ai giorni nostri e che, partita da un prototipo da 80-90 dollari di costo, è oggi disponibile su Amazon a soli 10,99 euro per 50 unità.

Non si tratta di svendita, perché le icone non si svendono mai: si tratta di sconto, per mettersi sul tavolo un pezzo di storia e un groviglio di significati. Una volta conosciuta la storia delle penne BIC, non potrai fare a meno che guardarle con fascino. A prescindere dal loro costo, anzi: proprio per il loro – minimo – costo. Ecco perché sul tavolo dovresti sempre avere una BIC, a prescindere dal fatto che tu ne abbia bisogno o meno: per ricordarti che anche le cose più semplici scaturiscono da ingegno, fatica, coraggio e capacità. E tu? Hai ingegno, fatica, coraggio e capacità da investire in qualcosa?