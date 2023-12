Echo Auto: lo SCONTO DI NATALE è una bomba (-50%)

La giornata di Natale di Amazon si arricchisce di un importante sconto su Echo Auto, il dispositivo intelligente che ti permette di portare Alexa e tutti i suoi vantaggi sempre con te. Oggi il prezzo è scontato del 50% e puoi averlo quindi a soli 34,99 euro invece di 69,99.

Echo Auto: perché averlo con sé in macchina

Echo Auto è progettato per rendere il tuo viaggio in auto più sicuro e intelligente. Con la potenza di Alexa, avrai accesso a un assistente vocale avanzato, perfettamente integrato nel tuo veicolo. Riproduci musica, effettua chiamate, rispondi ai messaggi e tanto altro ancora, il tutto senza staccare le mani dal volante.

Il design sottile di Echo Auto si adatta perfettamente all’abitacolo della tua auto. Grazie ai 5 microfoni integrati, Alexa ti ascolta chiaramente nonostante il rumore del traffico o la musica a tutto volume. Il caricatore rapido incluso ti permette di mantenere il tuo telefono sempre carico durante il viaggio.

Con Echo Auto, la tua auto diventa un palco musicale. Chiedi ad Alexa di riprodurre le tue playlist preferite o sintonizzarti su stazioni radio in diretta. Inoltre, effettua chiamate senza sforzo, usa Drop In per comunicare con altri dispositivi Echo a casa e rimani sempre connesso.

Immergiti nel tuo intrattenimento preferito senza distrarti dalla strada. Con Echo Auto, puoi ascoltare podcast, notizie o libri Audible più venduti, il tutto a comando vocale.

Porta la tua casa intelligente ovunque tu vada. Controlla i dispositivi smart compatibili direttamente dall’auto. Chiedi ad Alexa di regolare la temperatura, spegnere le luci o verificare se hai chiuso la porta d’ingresso, tutto senza alzare un dito.

Con lo sconto natalizio del 50%, Echo Auto è il regalo perfetto per rendere speciale il viaggio di chiunque. Non farti sfuggire questa offerta e porta la magia di Alexa nella tua auto oggi stesso.

