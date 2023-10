Echo Auto a metà prezzo porta Alexa sulla tua auto

La seconda generazione di Echo Auto, il dispositivo di Amazon che porta nell’abitacolo l’intelligenza artificiale di Alexa, si trova oggi in sconto a metà prezzo. Crolla dunque la spesa necessaria per allungare le mani sull’articolo che trasforma il veicolo in una vettura connessa e smart, abilitando funzionalità come il controllo vocale della musica, delle chiamate e dei messaggi, ovviamente il tutto senza distrazione e senza dover staccare le mani dal volante, in piena sicurezza.

-50%: metà prezzo per Echo Auto con Alexa

Rispetto al modello precedente migliora il design, reso ora più compatto e dotato di un supporto adesivo riprogettato. Per quanto riguarda le specifiche, integra ben cinque microfoni, così da poter interpretare la voce senza difficoltà, anche quando c’è parecchio rumore. Altre informazioni sono riportate nella scheda completa del prodotto.

Oggi, Echo auto di seconda generazione è in vendita al prezzo finale di soli 34,99 euro invece di 69,99 euro come da listino, grazie allo sconto del 50% applicato in automatico dall’e-commerce. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: è tutto pronto per metterlo nel carrello e cogliere al volo l’affare.

È in offerta anche il bundle con il supporto regolabile per la bocchetta d’areazione, visibile nell’immagine qui sopra. In questo caso, il costo scende a soli 44,98 euro invece di 79,98 euro come da listino. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne ora.

Amazon garantisce inoltre la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio garantita in un solo giorno. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, il prodotto arriverà direttamente a casa già entro domani, senza spese aggiuntive per il trasporto.

