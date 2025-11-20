Echo Dot a 29,99 euro: Alexa protagonista del Black Friday

L’intelligenza artificiale di Alexa e la qualità di un comparto sonoro di ultima generazione sono racchiusi nel modello più recente di Echo Dot. In questo momento Amazon sta proponendo lo smart speaker in forte sconto, al suo prezzo minimo storico, in occasione della giornata che apre la lunga Settimana del Black Friday. Per capire quanto i clienti stiano amando il dispositivo è sufficiente citare il voto medio assegnato da oltre 168.000 recensioni: 4,6 stelle su 5.

Black Friday: forte sconto per il nuovo Echo Dot

Rispetto alla versione precedente assicura un’esperienza audio migliorata con voci più nitide, bassi più profondi e un suono in generale più ricco. Inoltre, permette di creare delle routine grazie al sensore di temperatura. Per quanto riguarda lo streaming della musica e dei podcast è garantisce il pieno supporto a piattaforme come Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify e molto altro. La connettività avviene tramite Wi-Fi o o Bluetooth. Il design è elegante e minimalista con una finitura in tessuto riciclato, nel nome della sostenibilità. Consulta la scheda tecnica per tutti gli altri dettagli sull’altoparlante.

Tutte le colorazioni sono in sconto del 54% rispetto al miglior prezzo degli ultimi 30 giorni: scegli quella che preferisci tra Antracite, Bianco ghiaccio e Blu notte, in base all’arredamento della tua casa. Naturalmente, vendita e spedizione sono gestite dall’e-commerce.

Come anticipato in apertura, Amazon ha inaugurato il suo appuntamento dedicato alla Settimana del Black Friday, un periodo di offerte e promozioni che proseguirà fino al Cyber Monday dell’1 dicembre. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione dedicata, dove puoi trovare anche l’elenco sempre aggiornato con i migliori affari da cogliere al volo.