Echo Dot 3 a metà prezzo: lo paghi solo 24 euro su Amazon

Echo Dot 3 è il classico piccolo acquisto che ti fa poi pensare perché tu non lo abbia fatto prima. Adesso grazie alla rinnovata offerta Amazon puoi farlo tuo a soli 24,99 euro grazie allo sconto del 50% applicato sul prezzo di listino. Se proprio vuoi, puoi persino pagarlo in 5 comode rate mensili da 5 euro ciascuna. A te la scelta!

Echo Dot 3: l’assistente vocale indispensabile

Echo Dot 3 è l’altoparlante intelligente di Amazon più venduto per merito delle sue ridotte dimensioni che ti permettono di posizionarlo praticamente ovunque o addirittura più di uno per casa. Realizzato con rivestimento in tessuto si adatta perfettamente ad ogni spazio pronto a soddisfare ogni tua richiesta.

Richiamando Alexa con i comandi vocali puoi scegliere di controllare e ascoltare la musica che più ti piace sfruttando servizi come Amazon Music, Apple Music e Spotify, chiedere informazioni, leggere le ultime notizie, ricevere le previsioni del tempo, impostare sveglie e timer e controllare eventuali dispositivi Smart Home compatibili.

Insomma, il compagno di casa insospettabile che non pensavi di volere. Ti basterà provarlo solo una volta per riuscire a non farne più a meno, specie se passi molto tempo in casa e ti piace lavorare e svolgere le tue mansioni accompagnato da una bella musica.

Echo Dot 3 a questo prezzo è da avere: solo 24,99 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. Buon divertimento!

