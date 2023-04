Echo Dot 5 con lampadina Smart E27 a prezzo BASSISSIMO su Amazon

Avevi pensato di rendere la tua casa più smart e confortevole? Allora non perderti questa offerta su Amazon: il bundle che include Echo Dot 5 con lampadina Ledvance è disponibile a soli 39,99 euro invece di 80,68 euro. Si tratta di uno sconto del 50% sul prezzo di listino di un bundle che include due fantastici prodotti compatibili con Alexa.

Il vantaggio del bundle Echo Dot 5 con lampadina smart E27

Echo Dot 5 è un altoparlante Bluetooth intelligente con integrazione Alexa, che ti permette di ascoltare musica, audiolibri e podcast da vari servizi musicali o tramite Bluetooth. Puoi anche chiedere ad Alexa di impostare sveglie e timer, controllare il calendario, le notizie, il meteo e molto altro. Inoltre, puoi controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili con la tua voce e con le routine.

Tra questi c’è proprio Ledvance, una lampadina LED multicolore E27 che puoi controllare con Alexa tramite Echo Dot 5 o con l’app Smart Life. Puoi accendere e spegnere la luce, regolare l’intensità e il colore, creare scene e programmare orari. Inoltre, puoi risparmiare energia e creare l’atmosfera giusta per ogni occasione. Usati insieme, insomma, sono proprio una bomba.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista Echo Dot 5 5 con lampadina Ledvance a soli 39,99 euro su Amazon e regalati un bundle per la tua Casa Intelligente. Affrettati, perché l’offerta è valida solo fino ad esaurimento scorte. Clicca qui per approfittarne subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.