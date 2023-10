Echo Dot 5 con presa intelligente TP-Link: SUPER SCONTO sul bundle (-47%)

Per cominciare o aggiornare la tua casa verso una realtà sempre più smart ti consigliamo di non perdere la nuova offerta Amazon sul bundle che include Echo Dot 5 e la presa intelligente TP-Link Tapo con uno sconto del 47% sul prezzo complessivo: pagherai soltanto 40 euro invece di 76,14.

Bundle Echo Dot 5 con presa TP-Link: scopri i vantaggi della smart home

Questo bundle è un vero affare, poiché include l’Echo Dot 5ª generazione, modello 2022 con orologio e la presa intelligente TP-Link Tapo P110. Questi due dispositivi lavorano in perfetta sinergia per aiutarti a creare la tua casa intelligente.

Con Echo Dot, avrai un assistente vocale Alexa sempre a portata di voce, mentre con la presa intelligente TP-Link potrai controllare i dispositivi elettrici della tua casa con facilità e monitorare il loro consumo energetico. È il pacchetto perfetto per iniziare a rendere la tua casa più intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico.

L’Echo Dot di quinta generazione con orologio offre un audio eccezionale. Le voci sono più nitide, i bassi più profondi e il suono è più ricco in ogni stanza. Potrai goderti la tua musica, gli audiolibri e i podcast da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri ancora. Inoltre, grazie al miglioramento dello schermo LED, potrai controllare l’ora, le sveglie, le previsioni del tempo, i titoli delle canzoni e molto altro con un semplice sguardo.

Questo bundle è progettato per essere estremamente facile da configurare e utilizzare. Basta collegare la presa intelligente TP-Link alla tua rete Wi-Fi domestica e sarai pronto a controllare i dispositivi collegati da remoto tramite l’app dedicata. Puoi anche attivare e disattivare i dispositivi con comandi vocali grazie ad Alexa. Inoltre, grazie alle nuove routine, puoi automatizzare il funzionamento dei tuoi dispositivi in base a determinate condizioni, rendendo la tua casa ancora più intelligente e efficiente.

Insomma, se hai mai desiderato rendere la tua casa più intelligente e godere di un suono eccezionale con un assistente vocale a portata di voce, questo bundle è la scelta ideale per te. Non perdere l’opportunità di acquistarlo su Amazon a un prezzo super conveniente. Inizia a trasformare la tua casa in una smart home oggi stesso e goditi tutti i vantaggi che questa tecnologia innovativa ha da offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.