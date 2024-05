Stampante Epson multifunzione 3-in-1 con 3 mesi di inchiostro GRATIS in OFFERTA su Amazon

Una buona opportunità oggi su Amazon è su questa stampante multifunzione Epson 3-in-1 che oltre ad acquistare in offerta a soli 59,90 euro, ti permette di accedere anche ad un programma che ti fornirà ben 3 mesi di inchiostro gratuito. Una soluzione conveniente per casa o per un piccolo ufficio.

Stampante Epson XP-2200: le caratteristiche

Partiamo dalla fine: la stampante include 3 mesi di abbonamento gratuito a ReadyPrint Flex. Ti basta registrarti inserendo il codice EPSON3 e risparmiare fino al 70% sui costi dell’inchiostro. Grazie a questo programma i tuoi livelli di inchiostro vengono monitorati costantemente e le nuove cartucce vengono inviate direttamente a casa tua prima che si esauriscano.

Di per sé, invece, la stampante Epson XP-2200 si presenta con un design elegante e multifunzione che combina stampa, scansione e copia in un unico dispositivo compatto e conveniente. La connettività Wi-Fi ti permette di stampare e scansionare in modalità wireless all’interno della tua casa, e grazie al Wi-Fi Direct, puoi stampare anche senza una rete wireless.

Un dispositivo versatile che ti permette anche di stampare e scansionare direttamente dal tuo smartphone o tablet tramite l’app Epson Smart Panel, mentre con l’app Epson Creative Print puoi utilizzare le tue foto per creare e stampare album fotografici, biglietti d’auguri, collage e molto altro ancora.

Una stampante multifunzione, insomma, versatile e davvero conveniente non solo per lo sconto che ti permette di acquistarla a 59,90 euro, ma appunto anche per la possibilità di ricevere 3 mesi di inchiostro gratuito. Approfittane subito.