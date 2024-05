Mini PC (W11, Ryzen 7, 32GB/1TB): sblocca il DOPPIO SCONTO

Design unico e grande potenza per ACEMAGIC AM18: oggi il nuovo Mini PC è in doppio sconto su Amazon. È la scelta ideale per chi vuol mettere sulla scrivania un computer compatto, ma pronto a gestire anche le operazioni più pesanti della produttività. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza principali per capire cosa rende l’offerta dell’e-commerce un ottimo affare, da non lasciarsi sfuggire.

ACEMAGIC AM18: le specifiche del Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza Microsoft per ricevere gli aggiornamenti rilasciati. Riportiamo qui sotto l’elenco delle specifiche tecniche più importanti, rimandando alla scheda completa per ogni altra informazione.

Processore AMD Ryzen 7 7840HS con chip grafico AMD Radeon 780M;

32 GB di RAM di tipo DDR5 (espandibile fino a 64 GB);

SSD PCIe 4.0 da 1 TB (espandibile fino a 1 TB);

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

due slot Ethernet, due porte USB 2.0 Type-A, due USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 4.0 Type-C, jack audio;

uscite video HDMI e DisplayPort (output video verso tre monitor con risoluzione massima 8K).

Non devi far altro che attivare il coupon per sbloccare il doppio sconto acquistare il nuovo Mini PC di ACEMAGIC (modello AM18) al prezzo finale di 649 euro. Inoltre, se hai intenzione di comprarne due, puoi applicare il codice promozionale 4CX6C9X4 che trovi nella pagina dedicata per ottenere un ulteriore -5%.

Se effettui subito l’ordine, arriverà a casa tua già entro domani con la spedizione gratuita curata da Amazon. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto, pari a 4,7/5 stelle.