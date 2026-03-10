Echo Dot con Alexa (ultimo modello) è in forte sconto su Amazon

Lo metti dove vuoi in casa, in modo ancora più conveniente grazie al forte sconto di oggi: l’ultimo modello di Echo Dot è tra i protagonisti nella Festa delle Offerte di Primavera, l’evento di Amazon che ha appena preso il via e che proseguirà per tutta settimana. Allo smart speaker non manca ovviamente l’integrazione dell’assistente virtuale Alexa per interagire con l’AI attraverso comandi vocali, chiedendo ad esempio di leggere le previsioni del tempo, di impostare un timer, di rispondere a qualsiasi domanda o più semplicemente di raccontarti una barzelletta.

Senti come suona lo sconto: -31% su Echo Dot

Il design è quello tipico della gamma, a forma di sfera. È studiato in modo da diffondere nell’ambiente un suono ricco e avvolgente riproducendo voci nitide e bassi profondi, così da risultare perfetto per l’ascolto di podcast, audiolibri e musica. È compatibile con piattaforme e applicazioni come Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify e molto altro con la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Nella pagina dedicata puoi trovare altre informazioni a proposito di funzionalità, skill supportate, specifiche tecniche e altro ancora.

L’ultimo modello di Echo Dot è in sconto del 31% sul listino e lo puoi acquistare al prezzo finale di 44,99 euro nella colorazione Antracite. La consegna è gratuita: verifica la data, non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba. È una promozione da ritenere valida fino a esaurimento scorte.

L’evento di Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera è iniziato proprio nelle ore scorse e continuerà fino all’inizio della prossima settimana. Puoi fare un salto sulla la pagina ufficiale per sfogliare l’elenco con tutte le occasioni disponibili. In questo spazio segnaleremo quelle più interessanti e convenienti.