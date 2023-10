Alexa, che ore sono? Echo Dot con orologio a -51%

Uno degli smart speaker con Alexa più completi e apprezzati dagli utenti, il modello Echo Dot con orologio di quinta generazione, oggi si trova in offerta su Amazon a meno di metà prezzo. Si tratta di un’ottima occasione per arricchire la propria casa con un altoparlante intelligente e dall’ottima qualità audio, approfittando dello sconto del 51% rispetto al listino.

Echo Dot con orologio è a meno di metà prezzo

Il comparto audio può contare sulla riproduzione di bassi profondi e voci nitide, con il supporto a musica, audiolibri e podcast da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer solo per fare alcuni esempi. È inoltre possibile effettuare lo streaming da Bluetooth. L’integrazione dell’assistente virtuale può tornare utile per controllare le apparecchiature presenti nell’abitazione, con una modalità studiata per risultare rispettosa della privacy. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 31 euro, meno della metà rispetto al listino, è un affare da cogliere al volo. La quinta generazione di Echo Dot con orologio può anche visualizzare il meteo (come mostrato dall’immagine qui sopra) e i titoli delle canzoni sullo schermo LED in dotazione. Al suo interno racchiude inoltre un sensore di temperatura evoluto, utile per impostare le routine nella smart home.

Per abbinarlo al proprio stile di arredamento è posssibile scegliere tra due colorazioni: Azzurro tenue o Bianco ghiaccio, il prezzo non cambia. Lo sconto del 51% è applicato in automatico da Amazon, che garantisce disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna in un solo giorno. Scegliendo di effettuare subito l’ordine, lo smart speaker arriverà direttamente a casa già entro domani.

