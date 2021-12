Echo Dot: due smart speaker costano meno di uno

Metti l'intelligenza artificiale di Alexa sotto l'albero, approfittando dell'offerta proposta oggi da Amazon che permette di acquistare l'Echo Dot di terza generazione con uno sconto del 60% sul prezzo di listino.

Alexa mai così conveniente: l'offerta su Echo Dot

Lo smart speaker può essere posizionato in ogni ambiente della casa, offrendo un'esperienza multimediale di qualità elevata anche per la riproduzione della musica in streaming. I comandi possono essere impartiti all'assistente virtuale semplicemente parlando, grazie ai microfono integrati. Tutti gli altri dettagli su specifiche tecniche, caratteristiche e funzionalità nella descrizione completa del prodotto.

Hai la possibilità di acquistare l'Echo Dot di terza generazione a soli 19,99 euro invece di 49,99 euro come da listino. In altre parole, oggi acquistarne due ti costa meno di uno a prezzo pieno. Se l'intenzione è quella di regalarlo (o regalarselo) per Natale, non c'è però tempo da perdere: in questo momento la disponibilità parte dal 17 dicembre, lo riceverai giusto in tempo per le festività.