Echo Dot: sconto 63% e consegna PRIMA DI NATALE

Approfitta dello sconto del 63% e metti Echo Dot sotto l’albero, sei ancora in tempo. Se lo ordini subito, lo smart speaker con Alexa di quinta generazione sarà consegnato direttamente a casa tua entro domani, così da poterlo impacchettare e farne un regalo di Natale.

Affare last minute: Echo Dot a prezzo stracciato

Perfetto per lo streaming di musica e podcast, è dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth. L’assistente virtuale integrato può inoltre rispondere a domande e comandi come Alexa, metti della musica , Alexa, imposta una sveglia alle 7 del mattino , Alexa, che tempo fa a Roma? , Alexa, raccontami una barzelletta , Alexa, fammi sentire della musica rock , Alexa, metti Rai Radio 1 da TuneIn , Alexa, cosa c’è stasera in TV , Alexa, quali sono le ultime notizie , Alexa, quand’è la prossima partita dell’Inter e così via. Tutte le altre informazioni sono nella descrizione completa.

L’offerta in corso propone Echo Dot di quinta generazione al prezzo di soli 24 euro invece di 65 euro come da listino, con uno sconto del 63% applicato in automatico. È possibile scegliere tra le colorazioni Antracite, Blu e Bianco ghiaccio, la spesa non cambia.

Ancora solo per poche ore ci sarà la possibilità di riceverlo prima di Natale, direttamente a casa: per non lasciarsi sfuggire l’occasione è necessario effettuare l’ordine subito. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, con la consegna gratuita riservata agli abbonati Prime.

