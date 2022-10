Echo Dot in sconto con Ring Video Doorbell in regalo

Un’occasione così, neanche al Black Friday: in questo momento, Amazon mette a disposizione il kit contenente lo smart speaker Echo Dot di terza generazione e il videocitofono intelligente Ring Video Doorbell con un risparmio complessivo di ben 70 euro. Un aiuto concreto a chi desidera trasformare la propria casa in una smart home.

Bundle in forte sconto: Echo Dot e Ring Video Doorbell

L’altoparlante non ha bisogno di presentazioni: basato sull’IA di Alexa, è in grado di interpretare i comandi vocali per controllare la riproduzione dei contenuti multimediali, cercare informazioni online e interagire con le apparecchiature presenti in ogni stanza. L’altro prodotto si può invece installare all’esterno, in prossimità della porta, per sapere chi si presenta sul pianerottolo e comunicare anche da remoto. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del bundle.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il kit che include lo smart speaker Echo Dot di terza generazione e il videocitofono intelligente Ring Video Doorbell al prezzo finale di soli 39,99 euro invece di 109,98 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se inoltri subito l’ordine, domani sarà a casa tua.

L’offerta anticipa l’evento Offerte Esclusive Prime che andrà in scena nelle giornate dell’11 e 12 ottobre. Per farsi trovare pronti è sufficiente, se ancora non si dispone dell’abbonamento, attivare la sottoscrizione Prime approfittando dei 30 giorni di prova gratuita.

